Southampton stelt Pellegrino aan als nieuwe manager

Pellegrino is bij Southampton de opvolger van Claude Puel, die eerder deze maand verrassend werd ontslagen.

De 45-jarige coach is blij met zijn aanstelling als manager van Southampton. "De club heeft een reputatie als stabiele ploeg in de Premier League en speelt attractief voetbal. Ik denk dat mijn filosofie goed zal aansluiten op de clubcultuur", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

Afgelopen seizoen was Pellegrino in Spanje actief bij Deportivo Alaves. Hij loodste zijn ploeg naar de negende plaats in de Primera Division en haalde met Alaves tevens de finale van de Copa del Rey, waarin FC Barcelona met 3-1 te sterk was.

Pellegrino had eerder in zijn trainersloopbaan Valencia, Independiente en Estudiantes onder zijn hoede. Ook was hij assistent-coach bij Liverpool en Internazionale.

Puel

Puel leidde de 'Saints' naar een verdienstelijke achtste plaats in de competitie, al was dat net niet genoeg om komend seizoen Europees te mogen spelen.

Daarnaast plaatste de Fransman zich met Southampton voor de finale van de League Cup, waarin met 3-2 werd verloren van Manchester United.

Het nieuwe Premier League-seizoen begint voor Southampton in het weekend van 12 en 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Swansea City.

