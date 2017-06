Federer naar halve finale in Halle na zege op titelverdediger Mayer

Federer zette Mayer, die zijn titel verdedigde op het gras in Halle, in een uur en acht minuten aan de kant: 6-3 en 6-4.

De nummer vijf van de wereld had in beide sets voldoende aan een break. Op 5-3 in de tweede set werkte Mayer, de mondiale nummer 134, nog twee matchpoints weg, maar op het derde matchpoint moest hij wel buigen.

Voor een plek in de finale moet Federer afrekenen met de Rus Karen Khachanov, die zijn landgenoot Andrey Rublev met 7-6 (8), 4-6 en 6-3 versloeg.

De achttienvoudig Grand Slam-winnaar maakte vorige week zijn rentree na een rustpauze sinds 2 april. Hij begon het grasseizoen in Stuttgart met een nederlaag tegen Tommy Haas.

In Halle lijkt Federer zijn vorm richting Wimbledon, dat op maandag 3 juli begint, hervonden te hebben. Eerder won hij in Halle in straight sets van de Japanner Yuichi Sugita en de Duitser Mischa Zverev.

Eerder op vrijdag werd Robin Haase in de kwartfinales in Halle uitgeschakeld. De Nederlander ging in drie sets onderuit tegen de Fransman Richard Gasquet.