Verstappen spreekt over 'vreemde situatie' na crash in vrije training

Met nog minder dan een minuut te gaan reed Verstappen zijn Red Bull de bandenstapel in.

"Het was een hele vreemde situatie", vertelde hij na afloop van de tweede vrije training. "Mijn auto blokkeerde en toch probeerde ik nog de bocht te halen."

"Dat probeerde ik op een veilige manier te doen, maar plotseling raakte ik de controle over mijn achterwielen kwijt en kwam ik tegen de muur terecht."

Na de training zei Verstappen dat enkele onderdelen van zijn auto "kapot" waren, maar dat die onderdelen toch niet gebruikt zouden worden tijdens de race van zondag.

Positieve stap

Ondanks de crash keek de Red Bull-coureur met een goed gevoel terug op de eerste dag in Azerbeidzjan. "We hebben een positieve stap gemaakt hier", zei hij.

"Het is zelfs een beetje onverwacht, omdat we niet zo veel hebben veranderd. De auto voelde vanaf de eerste ronde al goed aan. Dat geeft veel vertrouwen en zeker op een stratencircuit helpt dat enorm."

De Nederlander denkt dat hij zaterdag nog een snellere tijd kan neerzetten. "Ik heb nog niet het maximale eruit kunnen halen door de gele vlaggen en het verkeer, dus we kunnen hier best tevreden mee zijn."

Verstappen in zowel de eerste als de tweede vrije training de snelste tijd neer. In de laatste training liet hij met 1.43,362 de snelste tijd van de dag noteren.

Ricciardo

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen, eindigde als tweede en derde in de vrije trainingen. "Het was een zeer goede dag", zei Ricciardo. “We eindigden beiden in de top drie in beide sessies."

Desondanks was de Australiër na de eerste sessie licht teleurgesteld. "Vanmorgen was ik ondanks mijn tweede plaats niet helemaal tevreden. Ik wist dat zowel ik als mijn auto beter konden."

In de tweede sessie herpakte Ricciardo zich. "Die verbeteringen heb ik vanmiddag toegepast. Over het algemeen ben ik blij hoe we deze dag hebben afgesloten."

De derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan begint zaterdag om 12.00, terwijl de kwalificatie drie uur later van start gaat. De race in Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur.