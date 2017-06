Brons voor Korving op EK boksen na verlies in halve finale

De 22-jarige Nederlander moet in de halve finales van de klasse tot 91 kilogram zijn meerdere erkennen in Cheavan Clarke uit Groot-Brittannië. Alle vijf de juryleden wezen Clarke als winnaar aan.

Korving is de enige Nederlander die in Charkov een medaille heeft veroverd. Enrico Lacruz (-60 kilogram) en Max van der Pas (-75 kilogram) bleven steken in de kwartfinales.

Van der Pas en Lacruz verdienden net als Korving in Charkov wel een ticket voor de WK boksen, die later dit jaar in Hamburg plaatsvinden.

Peter Müllenberg werd vroegtijdig uitgeschakeld in Oekraïne. De tweevoudig EK-finalist strandde dinsdag al in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilogram.