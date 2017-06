Vijf Nederlanders in Tourselectie Lotto-Jumbo

Jos van Emden, Robert Gesink, Dylan Groenewegen, Tom Leezer en Timo Roosen hebben een plekje gekregen in de selectie. De Duitsers Paul Martens en Robert Wagner, de Nieuw-Zeelander George Bennett en de Sloveen Primoz Roglic completeren de ploeg. Er is geen kopman aangewezen.

Voor Gesink wordt het de zevende keer dat hij de Tour rijdt. De 31-jarige renner kon vorig seizoen niet in actie komen. Hij was toen onvoldoende hersteld van een val in de Ronde van Zwitserland.

Gesinks beste resultaat in de Tour is de vierde plaats in het eindklassement van 2010. In 2015 werd hij zesde. Anders dan in eerdere jaren rijdt Gesink niet voor het klassement, maar gaat hij op jacht naar een etappezege.

Van Emden gaat voor de tweede keer van start. In 2015 werd hij 121e. Eerder dit jaar reed de 27-jarige Schiedammer de Ronde van Italië. Hij won daar de afsluitende tijdrit.

Dagsucces

Met de 24-jarige Groenewegen mikt Lotto-Jumbo op dagsucces in de sprintetappes. De Nederlander boekte dit seizoen al vijf zeges. Afgelopen week was hij nog twee keer de sterkste in de Ster ZLM Toer. Voor de sprinter wordt het zijn tweede Tourdeelname. Vorig seizoen eindigde hij op de 160e plek in het algemeen klassement.

Leezer staat voor de vierde keer aan het vertrek. Zijn beste resultaat boekte hij in 2014. Hij werd toen 133e. Roosen debuteerde vorig jaar in de Ronde van Frankrijk met een 111e plek.

Roglic maakt zijn debuut Tour. De 27-jarige Sloveen eindigde vorig jaar op de 58e plaats in de Giro d'Italia. Dit seizoen schreef hij de Ronde van de Algarve op zijn naam.

Lotto-Jumbo boekte dit seizoen zestien zeges. De Tour begint op zaterdag 1 juli met een tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs.