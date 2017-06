Dortmund-verdediger Ginter dacht aan stoppen na aanslag op spelersbus

Op 11 april ontplofte er een bom vlak naast de bus van 'BVB', die op weg was naar het stadion. Dortmund zou die dag in de kwartfinales van de Champions League in actie komen tegen AS Monaco. Het duel werd vanwege de aanslag een dag uitgesteld.

"Korte tijd heb ik er aan gedacht om te stoppen met voetballen. Je kunt je namelijk nooit voorbereiden op dit soort aanvallen", vertelt Ginter, die momenteel met Duitsland actief is op de Confederations Cup in Rusland, woensdag in het Duitse magazine Die Zeit. "Maar ik zal niet toestaan dat iemand mij ontneemt waar ik het meest van houd."

"Toen we vertrokken, klonk er een luide knal. Vlak bij de bus explodeerde er een schijf. Er vlogen gebroken stukken glas door de lucht. We gingen allemaal zo snel mogelijk op de grond liggen. Als de bus geen extra dik glas had gehad, dan had het veel erger kunnen zijn."

Vrachtwagen

Voor 23-jarige Ginter was het niet de eerste keer dat hij in aanraking kwam met terreur. Hij maakte ook ook deel uit van de Duitse selectie tijdens de aanslagen in november 2015 in Parijs, toen Duitsland een oefenwedstrijd speelde tegen Frankrijk in het Stade de France. De gebeurtenissen zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten.

"Een paar weken na de aanval op onze bus, liep ik met mijn vriendin aan de Rijnpromenade in Düsseldorf, toen er langzaam een vrachtwagen voorbij reed. Vrachtwagens zijn ook in het verleden gebruikt om mensen te doden. Dat spookte op dat moment door mijn hoofd."

Overigens raakte Ginter bij de aanslag op de Dortmund-bus, evenals bijna alle andere spelers, niet gewond. Alleen Marc Bartra moest worden geopereerd aan zijn hand en in het laatste Bundesliga-duel op 20 mei thuis tegen Werder Bremen (4-3) kon de Spaanse verdediger zijn rentree maken.

Ginter begon de Confederations Cup maandag met een zege van Duitsland op Australië (3-2). Donderdag spelen de Duitsers de tweede groepswedstrijd tegen Chili.