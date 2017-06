Voormalig nummer één Azarenka wint bij rentree na zwangerschap

Azarenka was sinds Roland Garros in 2016 niet meer in actie gekomen. Ze beviel in december van haar zoon Leo. Van januari 2012 tot en met februari 2013 was de tweevoudig Australian Open-winnares, met een korte onderbreking de nummer één van de wereldranglijst.

Aanvankelijk wilde Azarenka in de nazomer haar comeback maken tijdens het hardcourtseizoen, maar ze voelt zich nu al fit genoeg om mee te doen aan het grastoernooi op Mallorca.

De 27-jarige Azarenka hoopt daarna hoge ogen te gooien op Wimbledon, dat op 3 juli begint. Haar beste prestatie op het gras in Londen is de halve finale in 2012 en 2013.

Matchpoints

In haar eerst partij in dertien maanden liet Azarenka bij vlagen haar oude klasse zien. Het duel met Ozaki was dinsdag begonnen maar moest vanwege de invallende duisternis worden onderbroken bij een stand van 5-4 in het voordeel van de Japanse.

Terug op de baan mocht Ozaki mocht het woensdag op eigen service afmaken, maar daar slaagde ze niet in. Azarenka kwam terug tot 5-5.

Ozaki brak direct terug en kreeg bij een stand van 6-5 drie matchpoints op eigen service. Azarenka gaf niet op, werkte alle wedstrijdpunten weg en dwong een tiebreak af. In die tiebreak kwam de voomalig nummer één van de wereld met 5-3 achter, maar ook die achterstand werkte ze weg.

Op haar derde matchpoint maakte Azaranka het af en voorzag haar terugkeer zo van extra glans.