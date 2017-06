'Teambaas Kaltenborn vertrekt per direct bij Sauber'

Kaltenborn redde vorig jaar het noodlijdende Sauber van de ondergang door in zee te gaan met investeringsmaatschappij Longbow Finance.

Hoewel een faillisement werd voorkomen, bleef Sauber - met de Duitser Pascal Wehrlein en de Zweed Marcus Ericsson achter het stuur - een team in de achterhoede.

De Zwitserse renstal heeft het nieuws nog niet bevestigd en de exacte reden voor het vertrek van de teambaas is dus ook nog niet bekend. De 46-jarige Kaltenborn werd in 2010 de eerste vrouwelijk teambaas in de historie van de Formule 1. Ze was sinds 2000 werkzaam bij het team.

Van der Garde

De Oostenrijkse raakte de laatste jaren vaak in opspraak. Zo lag ze in 2015 onder vuur nadat Sauber drie coureurs - onder wie Giedo van der Garde - had vastgelegd. De Nederlandse coureur spande een rechtszaak aan waarna de Zwitserse renstal een forse schadevergoeding moest betalen.

Aan het begin van dit jaar sloot Kaltenborn een deal om vanaf volgend seizoen in zee te gaan met Honda. De Japanse motorfabrikant maakt dit jaar met McLaren een dramatisch seizoen door waarin het geen punten pakte.

Sauber veroverde dankzij een achtste plaats van Wehrlein tijdens de Grand Prix van Spanje tot nog toe vier WK-punten.