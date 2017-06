Haas (39) krijgt wildcard en maakt zich op voor zestiende Wimbledon-deelname

Haas was afhankelijk van een uitnodiging om deel te nemen aan Wimbledon, omdat hij niet hoog genoeg staat op de wereldranglijst. De voormalige nummer twee van de wereld (in 2002) is terug te vinden op plek 252.

In 2009 boekte Haas zijn beste resultaat in Londen met een plek in de halve finales. Daarin verloor hij in drie sets van Roger Federer. Haas deed in 1997 voor het eerst mee aan Wimbledon en speelde in totaal al 59 Grand-Slams.

De geboren Hamburger werd deze week in de eerste ronde van het grastoernooi in Halle uitgeschakeld door Bernard Tomic. De week daarvoor verraste hij nog met een zege op Federer in de tweede ronde van het toernooi van Stuttgart.

Wimbledon gaat op maandag 3 juli van start. De finale bij de mannen is zondag 16 juli.