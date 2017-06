Lammertink debuteert bij Katusha in Tour, Bardet kopman AG2R

De 26-jarige Lammertink reed een keer eerder een grote ronde. In 2013 werd hij in dienst van Vacansoleil-DCM 155e in de Giro d'Italia. Lammertink rijdt sinds dit jaar Katusha, dat hem afgelopen winter overnam van Roompot-Nederlandse Loterij.

Lammertink is niet de enige opvallende naam in de Tourselectie van de Russische formatie. Rick Zabel, de zoon van voormalig topsprinter Erik Zabel, maakt dit jaar ook zijn debuut in de Ronde van Frankrijk.

"Hier heb ik de laatste jaren voor gewerkt, dit is een mijlpaal in mijn loopbaan'', zegt de 23-jarige Zabel, die twee jaar voor de opleidingsploeg van Rabobank reed, eerder op de dag tegen de Duitse krant Bild. Zabels vader Erik is een van de beste sprinters ooit in de Tour, al raakte hij in opspraak door epogebruik. De inmiddels 46-jarige Duitser is met zes eindzeges in het puntenklassement recordhouder.

Martin

Zabels landgenoten Tony Martin en Nils Politt zijn ook geselecteerd. Zabel zal in de massasprints het laatste voorbereidende werk doen voor sprinter Alexander Kristoff, die is aangewezen als kopman.

"Maar als mijn ontwikkeling zich doorzet wil ik in de toekomst zelf de kopman zijn en in een grote ronde voor de zeges rijden", vertelt Zabel, die in 2015 en 2016 al de Giro d'Italia reed en afgelopen winter BMC verruilde voor Katusha.

Opvallend is dat de Russische ploeg zonder Russen zal rijden in de Tour. Naast de Duitsers Martin, Politt en Zabel, de Noor Kristoff en de Nederlander Lammertinks zijn de Oostenrijker Marco Haller, de Zwitser Reto Hollenstein, de Kroaat Robert Kiserlovski en de Portugees Tiago Machade geselecteerd.

AG2R

Bij AG2R is de volledige selectie nog niet bekend. De Franse formatie wees woensdag Bardet wel al aan als kopman en maakte vijf van zijn helpers bekend. Onder hen is de Belg Oliver Naesen, die een sterk voorjaar kende en aan zijn tweede Tour begint.

Ook de drie Fransen Pierre Latour, Axel Domont en Alexis Vuillermoz zijn zeker van een plek in het keurkorps van ploegbaas Vincent Lavenu. De Zwitser Matthias Frank, achtste in de Tour van 2015, is ook van de partij.

Bardet werd vorig jaar tweede achter de Brit Chris Froome. Bovendien won hij een etappe. Anderhalve week geleden sloot de 26-jarige Fransman het Critérium du Dauphiné af als zesde.

"Romain is zonder twijfel de leider van ons team en hij kan nog steeds groeien", zegt Lavenu in een toelichting. Voor de drie resterende plaatsen komen de Belg Jan Bakelants, de Fransen Samuel Dumoulin en Cyril Gautier en de Luxemburger Ben Gastauer in aanmerking.

De Tour begint op zaterdag 1 juli met een tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs.