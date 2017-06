Majka en Sagan kopman in Tourselectie Bora

Sagan nam de afgelopen vijf jaar de groene trui mee naar huis. De 27-jarige Majka was in 2014 en 2016 de sterkste in het bergklassement. Zijn Slowaakse leeftijdsgenoot heeft zeven etappezeges op zijn naam staan.

Majka was drie keer de sterkste in een Touretappe. De Pool verkeert bovendien in goede vorm. Hij won vorige week de Ronde van Slovenië.

Marcus Burghardt, Maciej Bodnar, Emanuel Buchmann, Pawel Poljanski, Juraj Sagan, Jay McCarthy en Rudi Selig maken de negenkoppige selectie compleet.

De Tour begint op zaterdag 1 juli met een tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs.

​