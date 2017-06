Van Ginkel wil graag blijven bij PSV

Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV de 24-jarige Van Ginkel ditmaal definitief overnemen van Chelsea. "Het is geen geheim dat we Marco er graag bijhouden op het middenveld", aldus technisch manager Marcel Brands dinsdag tegen PSV TV.

Een langer verblijf van Van Ginkel kan PSV goed uitkomen, omdat de gehuurde Siem de Jong terugkeert naar Newcastle United en er interesse is voor Andres Guardado, die nog een jaar onder contract staat. Ook van linksback Jetro Willems is de kans groot dat hij weggaat.

"Clubs hebben alleen nog geïnformeerd naar Jetro. Voor Andres is het concreter", zegt Brands tegen De Telegraaf.

Lozano

Aanvallend heeft PSV de zaken voor komend seizoen wel al redelijk op orde, vindt Brands. De 23-voudig landskampioen kondigde maandag de komst aan van vleugelspeler Hirving Lozano aan, die overkomt van het Mexicaanse CF Pachuca.

"Met Steven Bergwijn en Hirving Lozano hebben twee echte buitenspelers in huis die van beide kanten kunnen spelen. Daarnaast hebben we nog Locadia en Perreiro die op meerdere posities voorin kunnen spelen. Met Sam Lammers en Luuk de Jong hebben we het plaatje aanvallend aardig voor elkaar."

"Lozano is geen fysiek-sterke jongen, maar hij is wel snel, vaardig en hij heeft scorend vermogen. Zowel bij Pachuca als de Mexicaanse ploeg maakt hij goals en geeft hij assists. Dat is iets waar je als team naar zoekt."

Geen constructie

PSV had in de strijd om de handtekening van Lozano concurrentie van diverse topclubs. Er leek een constructie in de maak waarbij een kapitaalkrachtige club als Manchester City de international zou kopen, om hem vervolgens in Eindhoven onder te brengen. Brands liet het niet zover komen en haalde Lozano op eigen kracht binnen.

"PSV bezit 100 procent van de rechten'', benadrukt Brands "Er was wel wat creativiteit nodig om deze deal te doen slagen. Het is duidelijk dat straks bij een eventuele succesvolle doorverkoop nog een partij meedeelt'', doelt hij op Pachuca, dat dan een flink percentage van de transfersom zal krijgen.

Volgens Brands heeft PSV een bedrag van tussen de vijf en tien miljoen betaalt voor de 21-jarige Lozano, die momenteel met de Mexicaanse ploeg in Rusland deelneemt aan de Confederations Cup.

Lozano zal daardoor later aansluiten in de voorbereiding van PSV, maar wel op tijd voor de wedstrijden in de derde voorronde van de Europa League. Die duels staan op 27 juli en 3 augustus gepland. De Eredivisie begint voor PSV op 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen AZ.

