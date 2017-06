Vitesse raakt middenvelder Nakamba kwijt aan Club Brugge

De 23-jarige Zimbabwaan moet nog wel medisch gekeurd worden, zo meldt de Belgische club, die afgelopen seizoen tweede werd in de Jupiler Pro League.

Het is niet bekend hoeveel geld er met de transfer gemoeid is. Het contract van Nakamba bij Vitesse liep nog een jaar door.

Nakamba kwam in de zomer van 2014 over van AS Nancy. In Arnhem groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld. Hij droeg in totaal 68 keer het shirt van Vitesse en scoorde twee keer. In april stond de Afrikaan in de basis toen Vitesse AZ versloeg in de KNVB-bekerfinale (2-0).

Serero

Vorige week speelde Vitesse al in op een eventueel vertrek van Nakamba door Thulani Serero over te nemen van Ajax. Naast Serero werd Heracles Almelo-middenvelder Thomas Bruns naar Arnhem gehaald.

Met Club Brugge komt Nakamba mogelijk uit in de Championse League. De Belgen stromen in de derde voorronde in. Vitesse speelt komend seizoen door de bekerwinst in de groepsfase van de Europa League.

Nakamba wordt in Brugge ploeggenoot van de Nederlanders Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil, Ruud Vormer en Lex Immers. Hij wordt op het middenveld de opvolger van de 40-jarige Timmy Simons, al loopt het contract van de routinier nog een jaar door.