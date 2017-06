Alles over TT Assen: 'Rossi moet je nooit uitvlakken'

De Australiër Jack Miller won verrassend in 2016 in Assen, voor de regerend wereldkampioen Marc Marquez. De race werd gekenmerkt door de vele regen, waardoor de wedstrijdleiding na 14 van de 26 ronden de wedstrijd stil moest leggen.

De ene na de andere grote naam ging tijdens de race onderuit. Andrea Dovizioso en Valentino Rossi vielen allebei weg op het moment dat ze aan de leiding reden. Marquez profiteerde van de crashes van zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel, maar moest wel toezien hoe Miller hem voorbij ging en daarmee zijn eerste zege behaalde in de koningsklasse.

In het huidige seizoen gaat Maverick Viñales aan de leiding in de WK-stand. De Spanjaard won tot dusver drie van de zeven races. Dovizioso, die de laatste twee races won, staat tweede en volgt op zeven punten. Marquez in de nummer drie.

Rossi staat vijfde in het klassement en kan bogen op goede prestaties in Nederland. De Italiaan was in de MotoGP al zeven keer de snelste in Assen.

De MotoGP kent momenteel geen Nederlandse deelnemers. In de Moto3-klasse is de 18-jarige Bo Bendsneyder actief. De Rotterdammer staat veertiende in dat klassement en pakte in zijn laatste vier races WK-punten. In Assen werd hij vorig jaar negende.

Circuit: Motul TT Assen

Aantal rondes: 26

Lengte circuit: 4,545 km

Aantal bochten: 18

Recordwinnaar MotoGP: Valentino Rossi (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015)

Laatste vijf winnaars:

2016: Jack Miller (Aus)

2015: Valentino Rossi (Ita)

2014: Marc Marquez (Spa)

2013: Valentino Rossi (Ita)

2012: Casey Stoner (Aus)

De top tien van vorig jaar:

1. Jack Miller (Marc VDS) 22.17,447

2. Marc Marquez (Repsol Honda) +1,991

3. Scott Redding (Pramac) +5,906

4. Pol Espargaro (Tech 3) +9,812

5. Andrea Iannone (Ducati) +17,835

6. Hector Barbera (Avintia) +18,692

7. Eugene Laverty (Aspar) +22,605

8. Stefan Bradl (Aprilia) +23,603

9. Maverick Vinales (Suzuki) +26,148

10. Jorge Lorenzo (Yamaha) +27,604

Kenner

Volgens voormalig MotoGP-coureur Jurgen van den Goorbergh kunnen de weersomstandigheden een grote rol spelen in Assen. "Normaal gesproken heeft de TT te maken met weersinvloeden. Het kan zomaar aan de ene kant van het circuit nat zijn en aan de andere kant kan de zon schijnen. Als het droog blijft, zal de strijd om de overwinningen gaan tussen de top vijf van het klassement. Dan zal iemand als Miller, die vorig jaar won, er niet aan te pas komen."

De weersvoorspellingen voor zondag luidt bewolkt, maar droog. Met 18 graden belooft het niet erg warm te worden.

Doviciozo

"Het was verrassend dat Dovizioso twee Grands Prix op rij wist te winnen. De eerste, Mugello, is voor hem een thuis Grand Prix, daar is Ducati in het voordeel. Maar de afgelopen race in Barcelona liet hij een staaltje stuurmanskunst zien."

"Banden sparen en dat soort zaken komen er dan ook bij kijken. Dat deed hij fantastisch. De Ducati loopt en stuurt op het moment uitermate goed. Dovizioso weet daar gebruik van te maken. Voor mij zit hij zeker bij de top drie en misschien is hij wel dé favoriet in Assen."

"Ook Rossi is zeer zeker een van de topfavorieten. Hij staat nu vijfde, maar heeft een paar races terug in Le Mans ontzettend veel punten laten liggen. Hij lag in de laatste ronde nog eerste, werd toen ingehaald door Viñales en ging later, bij de S-bocht vlak voor de finish, nog onderuit."

"Dat mag iemand met zoveel ervaring nooit overkomen. Daardoor is zijn kans op een nieuwe wereldtitel eigenlijk verkeken. Je kan je in dit kampioenschap geen nulscore permitteren. Daar heeft hij denk ik ook een mentale tik opgelopen, maar Rossi moet je nooit uitvlakken."

"Het MotoGP-seizoen is tot dusver verrassend. Een man of zes die elke race strijden om de overwinning. Je zit op het puntje van je stoel met de vraag wie er nu weer gaat winnen. De laatste twee keer won dus Ducati. Dat had ook niemand voor mogelijk gehouden."

Bendsneyder

"Bendsneyder maakt een moeilijk seizoen door. Hij zakt in de eerste paar rondes vaak weg. Hij knokt zich dan terug in de top vijftien, maar het is te wisselvallig. Het is zijn tweede seizoen in dit fabrieksteam (Red Bull KTM) en ze verwachten bij dat team wel resultaat."

"Punten halen alleen is voor dat team niet genoeg. Ze zijn vorig jaar wereldkampioen geworden en verwachten gewoon top vijf. Voor minder doen ze het niet."

"Of Assen dan voor Bendsneyder de ommekeer wordt? Dat lijkt mij sterk. Je kan niet zomaar in de top drie rijden als dat voorheen ook niet lukte."

Programma MotoGP (Nederlandse tijd)

Vrijdag 23 juni

09.55 uur-10.40 uur: Eerste vrije training

14:05 uur-14.50 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 24 juni

09.55 uur-10.40 uur: Derde vrije training

13.30 uur-14.00 uur: Vierde vrije training

14.10 uur-14.25 uur: Eerste kwalificatie

14.35 uur-14.50 uur: Tweede kwalificatie

Zondag 25 juni:

09.10 uur-09.30 uur: Warming up

13.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap MotoGP:

Coureurs:

1. Maverick Viñales (Movistar Yamaha, 111 punten)

2. Andrea Dovizioso (Ducati, 104 punten)

3. Marc Marquez (Repsol Honda, 88 punten)

4. Dani Pedrosa (Repsol Honda, 84 punten)

5. Valentino Rossi (Movistar Yamaha, 83 punten)

6. Johann Zarco (Monster Yamaha, 75 punten)

7. Jorge Lorenzo (Ducati, 59 punten)

8. Jonas Folger (Monster Yamaha, 51 punten)

9. Cal Crutchlow (LCR Honda, 45 punten)

10. Danilo Petrucci (Octo Pramac, 42 punten)

Constructeurs:

1. Movistar Yamaha (194 punten)

2. Repsol Honda (172 punten)

3. Ducati (163 punten)

4. Monster Yamaha (126 punten)

5. Octo Pramac (82 punten)

6. Estrella Galicia (49 punten)

7. LCR Honda (45 punten)

8. Pull & Bear Aspar (45 punten)

9. Reale Esponsorama (44 punten)

10. Team Suzuki Ecstar (29 punten)