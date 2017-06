Chili in slotfase langs Kameroen op Confederations Cup

De goals van Chili vielen pas in de slotfase. Arturo Vidal opende de score in de 81e minuut, Eduardo Vargas zorgde in blessuretijd voor de beslissing.

Chili gaat voor minimaal een dag alleen aan de leiding in groep B. Australië en Duitsland trappen maandag om 17.00 uur in dezelfde poule af voor hun eerste duel op de Confederations Cup in Rusland, het toernooi dat geldt als generale repetitie voor het WK van volgend jaar.

Bij Kameroen bleef Ajax-doelman Andre Onana zoals verwacht de hele wedstrijd op de bank. Bondscoach Hugo Broos geeft de voorkeur aan Fabrice Ondoa, die ook de eerste keeper was toen het land begin dit jaar de Afrika Cup veroverde.

Videoref

Hoewel de goals pas laat vielen, dachten beide ploegen in de eerste helft al op voorsprong te komen. Michael Ngadeu-Ngadjui kopte na een kwartier spelen raak voor Kameroen, maar de goal werd afgekeurd omdat zijn ploeggenoot Vincent Aboubakar een overtreding op Vidal gemaakt zou hebben.

Op slag van rust was het Kameroen dat opgelucht adem mocht halen, met dank aan de videoscheidsrechter. Vargas scoorde na een geweldige pass van Vidal, maar uit videobeelden bleek hij met zijn knie net buitenspel te hebben gestaan. Dit tot frustratie van Chili, dat de vermeernde treffer al uitgebreid had gevierd.

Sanchez

Na rust deed de Chileense bondscoach Juan Antonio Pizzi verrassenderwijs een beroep op Alexis Sanchez. De sterspeler van Arsenal, van wie werd verwacht dat hij vanwege een enkelblessure het openingsduel zou missen, viel na een kwartier in de tweede helft in.

Het inbrengen van Sanchez bleek cruciaal. De aanvaller gaf in de 81e minuut een puntgave voorzet, waaruit Vargas met het hoofd voor het openingsdoelpunt zorgde. Kameroen probeerde er daarna nog wel een slotoffensief uit te persen, maar kreeg geen kansen meer.

Aan de andere kant gooide Vargas in de 91e minuut de wedstrijd in het slot. Hij scoorde uit de rebound nadat Sanchez de uitgelezen kans op 2-0 had laten liggen.

Groep A

Portugal en Mexico bleven eerder zondag in groep A steken op een 2-2 gelijkspel. Gastland Rusland gaat na de 2-0 zege van zaterdag in het openingsduel met Nieuw-Zeeland in die poule aan de leiding.

De nummers één en twee uit beide groepen plaatsen zich voor de halve finales, die op 28 en 29 juni worden gespeeld. De eindstrijd is op 2 juli in Sint-Petersburg.