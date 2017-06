Van Gelder voelt zich 'soort van herboren' na NK-goud bij rentree

De 34-jarige Brabander was zondag in de toestelfinale op ringen bij de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam met 14.300 net iets beter dan Anthony van Assche (14.150).

In 2008 werd Van Gelder voor het laatst Nederlands kampioen. "Voor mij is het belangrijk dat ik na negen jaar mijn titel weer terug heb en dat ik weer lekker heb kunnen turnen", zegt hij tegen de NOS.

Voor Van Gelder was het zijn eerste wedstrijd sinds de Spelen. Daar had hij zich geplaatst voor de toestelfinale op ringen maar werd hij na een stapavond naar huis gestuurd omdat hij de gedragsregels had overtreden.

Eerder dit jaar liet de wereldkampioen van 2005 de EK turnen aan zich voorbijgaan. Met zijn nieuwe coach Hassan Zaazouz bereidde hij zich voor op de NK. Na zijn gouden medaille in Ahoy is hij meer dan tevreden.

Eerste momentje

"Ik zou het NK eigenlijk als eerste momentje pakken met een aangepaste oefening, maar ik heb meer laten zien dan ik in gedachten had", vervolgt hij. "Dus eigenlijk gaat het boven verwachting goed."

Van Gelder ziet zijn optreden op de NK als "start van een nieuwe toekomst". "Ik ben een soort van herboren. Ik zie dit toernooi als een mooi eerste momentje."

In juni 2009 werd hij bij de NK turnen betrapt op het gebruik van cocaïne. "Het is op dit toernooi ooit gestopt en nu begint het op dit toernooi weer", aldus de ringenspecialist. "Dat voelt fijn."

Van Gelder liet ook weten dat hij een nieuw element aan zijn oefening wil toevoegen. "Ik ga mijn oefening zeker aanpassen na deze wedstrijd, waardoor ik weer een moeilijkheidsgraad stijg. Ik heb nog een nieuw element in het verschiet: 'de Van Gelder 2'."

Hij wilde echter niet prijsgeven hoe dat element eruit zal zien.