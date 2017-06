Martina door te veel rugwind nog niet naar WK op 100 meter

De 32-jarige sprinter kwam in de Zweedse hoofdstad in exact tien seconden over de finish. Daarmee dook hij twaalf honderdsten onder de WK-limiet.

Door een rugwind van 4,8 meter per seconde komt zijn tijd niet in aanmerking voor deelname aan de WK. Als er meer dan 2,0 meter per seconde rugwind staat, worden atletiektijden niet officieel erkend.

Martina eindigde in Stockholm als zesde. Hij verbeterde tevens zijn snelste tijd van dit seizoen. Afgelopen donderdag werd de geboren Antilliaan in 10,19 eveneens zesde bij de Diamond League-wedstrijd in Oslo.

De overwinning op de 100 meter in Stockholm werd opgeëist door Andre De Grasse. De Canadees was de snelste in 9,69 seconden en liep daarmee de snelste tijd van het jaar.

De Grasse hield de Ivoriaan Ben Youssef Meite (9,84) en Ryan Shields (9,89) uit Jamaica achter zich.

Kupers

In de schaduw van het Diamond League-programma boekten Thijmen Kupers en Jamile Samuel overwinningen op de respectievelijk 800 en 200 meter.

Kupers won voor de tweede keer in een week tijd een 800 meter. De 25-jarige atleet uit Groningen zegevierde in 1.45,02, slechts drie honderdsten boven het persoonlijk record dat hij vorige week had neergezet bij de FBK Games in Hengelo.

De race in Stockholm werd hard gemaakt door 'haas' Bram Som, die tijdens de tweede ronde uitstapte. Europees kampioen Adam Kszczot nam daarna het initiatief over, maar de Pool hield het niet vol. Kupers kwam voorbij snellen en passeerde als eerste de finish.

Jamile Samuel zegevierde op de 200 meter in 23,39. Dat betekende haar snelste tijd van dit jaar, maar nog niet snel genoeg om naar de WK in Londen te mogen. Daarvoor is 23,10 of sneller vereist.

De Diamond League in Stockholm is de zesde in een serie van veertien belangrijke atletiekwedstrijden. Op 1 juli staat in Parijs de volgende wedstrijd op het programma.