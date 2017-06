Van Gelder pakt bij rentree nationale titel ringen, Deurloo klopt Zonderland

De 34-jarige Brabander was zondag in de toestelfinale op ringen bij de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy met 14.300 net iets beter dan Anthony van Assche (14.150). Rick Jacobs werd met 13.300 derde.

Voor Van Gelder was het zijn eerste wedstrijd sinds de Spelen. Daar had hij zich geplaatst voor de toestelfinale op ringen maar werd hij na een stapavond naar huis gestuurd omdat hij de gedragsregels had overtreden.

Hij besloot de EK turnen eerder dit jaar over te slaan. Met de nieuwe trainer Hassan Zaazouz hing Van Gelder in Ahoy weer voor het eerst in 'zijn' ringen.

Casimir Schmidt pakte met een score van 14.600 het goud op vloer. Boudewijn de Vries troefde Michel Bletterman met 13.300 tegen 12.900 af op voltige.

Bij de vrouwen veroverde Tisha Volleman na het goud op de meerkamp ook de titel op sprong (13.712). Naomi Visser was in 12.900 de beste op brug.

Zonderland

Epke Zonderland incasseerde bij zijn rentree op de rekstok een nederlaag. De olympisch kampioen van 2012 en wereldkampioen van 2013 en 2014 moest in Ahoy zijn meerdere erkennen in Deurloo.

Zonderland kwam tot een score van 14.350, Deurloo, die zaterdag de Nederlandse titel op de meerkamp had veroverd, kwam tot 14.700.

Voor Zonderland was het zijn eerste optreden na de mislukte Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De Friese rekstokspecialist kwam daar ten val en kon zodoende zijn olympische titel niet prolongeren.