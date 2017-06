Poulidor denkt dat Van der Poel ooit mee kan doen om Tourzege

Poulidor werd in de jaren zestig en zeventig drie keer tweede en vijf keer derde in de Tour. Hij is de schoonvader van Adrie van der Poel, die twee ritzeges boekte in 'La Grande Boucle'.

"Als je kijkt naar wat Mathieu tot nu toe heeft gepresteerd, dan staat hij op zijn leeftijd al verder dan zijn vader en grootvader", zegt Poulidor zondag tegen Sporza.

Van der Poel won vorige maand een etappe in de Ronde van België en werd deze maand eindwinnaar in de Franse wielerkoers Boucles de la Mayenne, waarin hij tevens twee ritten op zijn naam schreef.

"Ik denk dat het onvermijdelijk is dat hij voor de weg zal kiezen", vervolgt Poulidor. "Ik denk dat we hem ooit wel aan de Tourstart zullen zien en op termijn zal hij misschien zelfs als een van de favorieten voor de eindzege starten."

Merckx

De 81-jarige Fransman vergelijkt zijn kleinzoon zelfs al met vijfvoudig Tourwinnaar Eddy Merckx. "Nu zegt hij zelf dat hij te zwaar is voor het hooggebergte, maar er zijn genoeg renners geweest die veel zijn afgevallen en toch meededen in de bergen."

"Kijk naar Merckx. Toen ik die zag debuteren had ik nooit gedacht dat hij er ons ooit nog allemaal zou afrijden in de bergen. Ik denk dat Mathieu van hetzelfde kaliber is."

Van der Poel richt zich op dit moment in zijn carrière voornamelijk op het veldrijden. Twee jaar geleden kroonde hij zich tot wereldkampioen en dit jaar eindigde hij op het WK als tweede achter zijn Belgische rivaal Wout Van Aert.

Veelbelovend

Poulidor komt woorden tekort voor de prestaties van de 22-jarige Brabander. "Het is héél veelbelovend wat hij al toonde. Hij kan het in het veld én op de weg. En nu doet hij het ook nog eens op de mountainbike. Ongelooflijk!"

Op de mountainbike won Van der Poel in mei twee etappes in de Belgian Mountainbike Challenge. Daarnaast werd hij eind vorige maand bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Albstadt tweede.