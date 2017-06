Müller en Kontaveit boeken toernooizege in Rosmalen

Müller versloeg in de finale na iets meer dan anderhalf uur de 38-jarige Kroaat Ivo Karlovic in twee tiebreaks: 7-6 (5) en 7-6 (4).

Voor de 34-jarige Luxemburger betekent het zijn tweede toernooizege in zijn loopbaan. Begin dit jaar veroverde hij in Sydney zijn eerste ATP-titel.

Vorig jaar haalde Müller ook de eindstrijd van de Ricoh Open. Toen moest de nummer 28 van de wereld zijn meerdere erkennen in de Fransman Nicolas Mahut.

De partij tussen Müller en Karlovic was het oudste duel in een finale in 41 jaar. In 1976 waren Ken Rosewall (42) en Ilie Nastase (30) samen net iets ouder dan de twee finalisten van de Ricoh Open.

Servicekanonnen

De eindstrijd in Rosmalen was een gevecht tussen twee servicekanonnen. Müller sloeg in totaal 22 aces en Karlovic produceerde negentien aces.

De eerste dertien punten van de wedstrijd verliepen volgens service en in de gehele partij wisten beide spelers geen enkel breakpoint af te dwingen.

In de tiebreak van de eerste set verspeelde Müller op 2-0 een minibreak voorsprong, maar benutte hij op 6-5 wel zijn eerste setpoint.

Karlovic, de mondiale nummer 24, maakte ook in de tweede tiebreak een minibreak ongedaan. Op 5-4 forceerde Müller opnieuw een minibreak, waarna hij het op zijn eerste matchpoint afmaakte.

Kontaveit

Bij de vrouwen rekende de 21-jarige Kontaveit in de finale in twee sets af met de één jaar jongere Russische Natalia Vikhlyantseva. De Estse stapte na slechts één uur en veertien minuten als winnares van de baan: 6-2 en 6-3.

Voor de nummer 49 van de wereld is het haar eerste toernooizege in haar carrière. Eerder dit jaar bereikte Kontaveit in Biel voor het eerst een finale van een WTA-toernooi. Daarin verloor ze van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Vikhlyantseva moet door de nederlaag nog wachten op haar eerste titel op het hoogste niveau. De mondiale nummer 74 schakelde in de kwartfinales Arantxa Rus uit.

Kontaveit nam in de eerste set bij 2-1 een break voorsprong en gaf die in het vervolg van de set niet meer uit handen.

Vikhlyantseva herpakte zich in de openingsfase van het tweede bedrijf sterk. Ze kwam direct een break voor en liep uit naar 3-1. Daarna won Kontaveit vijf games op een rij en maakte de partij op haar eerste matchpoint af.