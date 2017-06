Volleyballers zetten belangrijke stap naar Final Four door ruime zege

De ploeg van bondscoach Guido Vermeulen versloeg in het deze week geopende Sportcampus Zuiderpark in Den Haag Zuid-Korea in drie sets. In alle bedrijven was het verschil groot: 25-21, 25-16 en 25-16.

Het was voor Oranje de vijfde overwinning in zeven wedstrijden in groep 2 van de World League. Nederland staat daardoor op de tweede plaats met vijftien punten, net zoveel als koploper Slovenië, dat vrijdag nog tegen Egypte speelt. De eerste drie landen plaatsen zich voor de Final Four van volgende week in Australië.

Australië is als organisator automatisch geplaatst. Als de 'Aussies' zelf bij de eerste drie in de stand eindigen, mag de nummer vier ook meedoen aan de Final Four.

Vorig jaar haalde Oranje de Final Four. Daarin werd in de halve finale verloren van Portugal, waardoor de equipe van Vermeulen promotie naar de A-groep misliep.

Ter Maat

Deelname ligt nu ook binnen handbereik. Nederland verloor het eerste weekeinde van de World League alleen van China en Turkije. De andere wedstrijden, tegen Egypte (twee keer), Portugal, Tsjechië en Zuid-Korea werden gewonnen. Oranje speelt zaterdag tegen Slowakije en sluit zondag af tegen Tsjechië.

Tegen Zuid-Korea speelde Vermeulen met Daan van Haarlem, Dirk Sparidans, Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach, Thomas Koelewijn, Wouter ter Maat en Robbert Andringa in het basisteam. Ter Maat nam zestien punten voor zijn rekening, en ook Diefenbach had met tien punten een groot aandeel in de zege.