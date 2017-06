Schippers ondanks diskwalificatie snelste op 200 meter in Oslo

Schippers kwam in eerste instantie veel te snel uit de startblokken, waardoor er een herstart plaats moest vinden. In afwachting van een jurybeslissing mocht ze toch weer meelopen en dat resulteerde in de snelste tijd van het deelnemersveld.

De Nederlandse gaf met gebaren aan dat ze was afgeleid door een geluid uit het publiek, maar de jury ging daar niet in mee. Die besloot om de donderdag 25 jaar geworden atlete alsnog uit de uitslag te schrappen.

De zege ging daardoor naar Murielle Ahoure uit Ivoorkust, voor de Jamaicaanse Simone Facey en de Duitse Gina Lückenkemper.

Martina

Churandy Martina bleef in Oslo op de 100 meter steken op de zesde plaats. Hij deed dat in een tijd van 10,19 seconden.

Voor Martina was dat weliswaar zijn beste tijd van dit seizoen, maar nog altijd iets boven de WK-limiet van 10,12. Hij heeft daardoor nog altijd geen ticket voor het WK atletiek, dat in augustus in Londen wordt gehouden, op zak.

De 31-jarige atleet van Curaçao vertelde zondag bij de FBK Games in Hengelo dat hij kampt met een pijnlijke lies en achillespees. Die hinderen de sprinter vooral op de eerste meters.

De overwinning op de 100 meter ging naar de Canadees Andre de Grasse in 10,01. De Brit Chijindu Ujah (10,02) en de Ivoriaan Ben Youssef Meité (10,03) grepen net naast de zege.