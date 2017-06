Hockeyers beginnen aan World League met ruime zege op Pakistan

Door de zege gaat Nederland voorlopig aan kop in groep B. Zaterdag is Schotland, dat donderdag met 4-1 verloor van India, de volgende tegenstander.

Oranje kwam In de zesde minuut op voorsprong dankzij Thierry Brinkman, die in twee instanties scoorde. In het tweede kwart liep de formatie van bondscoach Max Caldas verder uit. Mirco Pruyser verlengde op doeltreffende wijze een schot van Floris Wortelboer.

Mink van der Weerden maakte in de derde fase de 3-0, door bij een strafcorner vernietigend uit te halen. Na een vloeiende aanval zorgde Robbert KempermanĀ in het laatste kwart voor het slotakkoord.

Een plaats bij de beste vier in de vijf landen tellende poule is al genoeg om de kwartfinale te halen. De groepswinnaar treedt in de eerste knock-outfase aan tegen de nummer vier uit de andere poule. Verder zijn de nummers twee en drie aan elkaar gekoppeld.