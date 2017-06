Van Basten wil beslissingen videoref tonen op schermen in stadion

Dat vertelde hij op een persconferentie in Sint-Petersburg, twee dagen voordat in Rusland de Confederations Cup van start gaat. Van Basten is bij wereldvoetbalbond FIFA verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van het voetbal.

"Als de videoscheidsrechter ingrijpt en je draait daardoor een eerdere beslissing terug, dan is het belangrijk om dat ook op de schermen aan het publiek te laten zien. Dan weten de mensen wat de reden was om in te grijpen."

De videoarbiter werd ook op het afgelopen WK voor spelers onder 20 jaar in Zuid-Korea ingezet. In Nederland werd er onder meer in de play-offs en bij een aantal bekerwedstrijden gebruik van gemaakt.

Discussie

Volgens Van Basten zal het systeem er niet voor zorgen dat er geen discussie meer ontstaat over beslissingen van de arbitrage, maar dat is ook niet de bedoeling.

"We spreken over duidelijke fouten. Situaties waarvan iederen ziet: dit is wel of juist geen doelpunt. Dat willen we graag voorkomen. In andere gevallen zal er altijd discussie blijven bestaan. Maar onze strategie is om alleen de duidelijke fouten te voorkomen."

Technologie

De nieuwe technologie moet volgens de 52-jarige oud-topvoetballer het voetbal eerlijker en transparanter maken.

"Daardoor zal het gedrag van de spelers verbeteren en het respect voor de scheidsrechter toenemen. Ook hopen we op op meer zuivere speeltijd en op aantrekkelijker spel."

De Confederations Cup gaat zaterdag van start met een wedstrijd van gastheer Rusland tegen Nieuw-Zeeland. Het toernooi geldt als generale repetitie voor het WK, dat volgend jaar eveneens in Rusland wordt gehouden.