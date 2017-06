Cavendish tiende bij rentree in Slovenië na maandenlange afwezigheid

De renner van Dimension Data stond lange tijd buitenspel nadat de ziekte van Pfeiffer bij hem was geconstateerd. Hij kreeg de klierklachten na Milaan-Sanremo op 18 maart en kwam sindsdien niet meer in actie.

De vierdaagse rittenkoers in Slovenië is een goede test voor Cavendish om te kijken of hij naar de Tour de France kan gaan. Hij bracht vorig jaar zijn totale aantal etappezeges in de Tour op dertig.

De Ronde van Slovenië staat van donderdag 15 tot en met zondag 18 juni op de kalender. Hierna rijdt Cavendish ook nog het Brits kampioenschap.

Fit

De 32-jarige Cavendish hield een goed gevoel over aan zijn rentree, maar vindt het nog te vroeg om al conclusies te trekken.

"Ik ben zo fit als ik maar kan zijn na vier weken training. Het was een moeilijke periode, omdat ik echt goed in de gaten moest houden wat ik kon doen. Met de ziekte van Pfeiffer moet je voorzichtig zijn", zei Cavendish na de openingsetappe in Slovenië.

Sam Bennett won de rit over 159,4 kilometer van Koper naar Kocevje. De Ier van Bora-Hansgrohe was de snelste in de massasprint. De Italiaan Sonny Colbrelli en de Sloveen Luka Mezgec werden respectievelijk tweede en derde.