Rus voor het eerst naar kwartfinale, Hogenkamp onderuit in Rosmalen

Rus treft in de kwartfinales Natalia Vikhlyantseva. De Russische nummer 74 van de wereld won in de tweede ronde in drie sets van de Duitse Andrea Petkovic, die in de eerste ronde nog te sterk was voor Kiki Bertens.

De 26-jarige Rus boekte in de eerste ronde al een knappe overwinning op Timea Babos uit Hongarije, die 36e staat op de wereldranglijst. Dat was haar eerste overwinning op een WTA-toernooi sinds Bad Gastein in 2013.

Op papier was Rus de favoriet tegen Hlavackova. De Tsjechische staat op de ranking namelijk 348 plaatsen lager: 531e om 183e. Die favorietenrol maakte Rus waar. Ze plaatste direct een break en liep met een nieuwe break uit naar 5-1 in de eerste set. In de achtste game benutte de Delftse haar tweede setpunt: 6-2.

De tweede set ging langer gelijk op. Rus werkte bij 1-0 een breakkans weg en kreeg zelf pas mogelijkheden om te breken bij 5-5. Hlavackova wist de eerste vijf breakkansen weg te werken, maar bij de zesde kans sloeg Rus alsnog toe. Ze serveerde de wedstrijd vervolgens uit: 7-5.

Hogenkamp

Hogenkamp, die in de eerste ronde eenvoudig van de Luxemburgse Mandy Minella had gewonnen (6-3 en 6-3), had op papier een veel zwaardere wedstrijd dan Rus. Konjuh is namelijk de nummer 33 van de wereld, Hogenkamp staat 100e.

Van het verschil in ranking was in de eerste set niets te merken. De Nederlandse kreeg als enige de kans om haar opponente te breken en dat lukte in de zevende game. Die break voorsprong gaf ze niet meer weg en met 6-4 sleepte Hogenkamp de eerste set binnen.

In set twee brak de speelster uit Doetinchem Konjuh direct, maar die voorsprong kon ze niet lang vasthouden. Konjuh kwam met een break weer langszij (2-2). In het vervolg van de tweede set ging de Kroatische beter spelen in de achtste game brak ze Hogenkamp opnieuw. De set ging vervolgens met 6-3 naar Konjuh.

De derde, beslissende set kwam Hogenkamp met 3-0 voor, maar toen ging het mis. Konjuh pakte vijf games op rij en gaf die voorsprong niet meer uit handen. De Russische Evgeniya Rodina is de tegenstander van Konjuh in de kwartfinales.

Mannentoernooi

Bij de mannen verloren Robin Haase en Tallon Griekspoor eerder al in de eerste ronde. Marin Cilic, als eerste geplaatst, won donderdag in de tweede ronde in drie sets van Janko Tipsarevic: 6-7 (6), 6-2 en 6-4.

In de kwartfinales speelt de Kroaat tegen Vasek Pospisil, die Alexandr Dolgopolov zag opgeven.