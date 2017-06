Titanenstrijd tussen Mayweather en McGregor op 26 augustus

De 40-jarige Mayweather bevestigt woensdag dat er overeenstemming is bereikt met McGregor. "Het is officieel", schrijft hij op Twitter. In de bokswereld wordt al maanden gesproken over de 'clash' tussen de twee vechtsporticonen.

De 28-jarige McGregor daagde Mayweather eind vorig jaar uit, nadat hij er als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.

Mayweather reageerde in maart op de uitdaging door zijn pensioen op te schorten. Hij verloor in zijn 49 wedstrijden als prof geen enkele keer. Zijn laatste wedstrijd was in september 2015.

100 miljoen euro

Het aangekondigde gevecht zal volgens de traditionele boksregels worden gehouden. Naar verluidt is er 100 miljoen euro mee gemoeid. Enkele maanden geleden zei McGregor al dat hij zeker weet dat hij de eerste wordt die Mayweather verslaat.

"Niemand weet wat er gaat komen, maar ik ga het boksen overnemen. Geloof me maar. Ik ben 28, lang, heb de reikwijdte en ik ben gevaarlijk met beide handen. Ik ga Floyd afstoppen en dan moeten jullie allemaal je woorden inslikken. Jullie zullen versteld staan", aldus McGregor.