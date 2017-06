Kromowidjojo zwemt in Barcelona haar snelste seizoenstijd op 100 meter

De meervoudig olympisch kampioene deed dat opmerkelijk genoeg in de B-finale en daarin noteerde ze een tijd van 53,42 seconden.

'Kromo' had haar optreden in de troostfinale min of meer aan zichzelf te wijten. Ze vatte haar race in de serie iets te gemakkelijk op waardoor ze met de negende tijd buiten de A-finale viel. "Wie zijn billen brandt...", liet Kromowidjojo veelbetekenend weten via Twitter.

Overigens bleef de 26-jarige Kromowidjojo met 53,42 redelijk ver verwijderd van haar persoonlijk record (52,75), dat ze in april 2012 zwom. Vier maanden later veroverde ze in Londen olympisch goud op de 100 meter en ook op de 50 meter was ze de snelste in de Britse hoofdstad.

WK

Op de Spelen in Rio de Janeiro greep Kromowidjojo vorig jaar naast de medailles. Haar snelle tijd in Barcelona is een opsteker richting de WK die volgende maand in Boedapest gehouden wordt.

Boedapest kan weleens het laatste toernooi worden voor Kromowidjojo. De 26-jarige Groningse beslist na de WK of ze doorgaat. "Ik weet het nu nog niet. Maar het plezier in het dagelijks trainen en het beter willen worden is er wel nog steeds, daarom ben ik ook doorgegaan na Rio", zei ze twee maanden geleden.