FIFA komt met stappenplan tegen racisme bij Confederations Cup

Scheidsrechters hebben van de wereldvoetbalbond woensdag de nadrukkelijke bevoegdheid gekregen om wedstrijden stil te leggen, voor langere tijd te onderbreken of zelfs helemaal te staken bij wangedrag van supporters op dit gebied.

De FIFA spreekt over een driestappenplan in de strijd tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Bij elke wedstrijd tijdens het toernooi, dat voor een groot deel wordt gezien als voorbereiding op het WK over een jaar in Rusland, zullen tevens speciale waarnemers aanwezig zijn om het gedrag van het publiek nauwkeurig te observeren. Later kan daar dan eventueel een strafzaak uit voortvloeien.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van "baanbrekende maatregelen". "De maatregelen zijn erop gericht om een racistische houding te voorkomen en om een respectvolle en sportieve sfeer in het stadion te waarborgen."

Smertin

De maatregelen van de FIFA komen niet als verrassing. De bond heeft de laatste jaren meermaals gezegd dat ze zich zorgen maakt over racisme in Rusland. In 2015 werd het rapport 'Time for Action' gepubliceerd, waaruit bleek dat er tussen mei 2012 en mei 2014 meer dan tweehonderd racistische incidenten waren in het Russische voetbal.

Ook Rusland zelf ondernam al actie. In februari stelde de Russische bond oud-international Alexey Smertin aan om racisme en discriminatie in zijn vaderland te onderzoeken in de aanloop naar het WK.

De aanstelling van de 42-jarige oud-speler van onder meer Chelsea en Dinamo Moskou was omstreden, omdat hij twee jaar geleden in een interview ontkende dat racisme een probleem is in het Russische voetbal.

Het WK begint over een jaar, op 14 juni 2018 met de openingswedstrijd in het Luzhniki Stadium. De Confederations Cup, het toernooi tussen de winnaars van de verschillende continenten, wereldkampioen Duitsland en gastland Rusland, gaat zaterdag van start met de wedstrijd tussen Rusland en Nieuw-Zeeland in het Krestovsky Stadium in Sint-Petersburg.