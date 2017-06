Roglic bezorgt Lotto-Jumbo zege in proloog Ster ZLM Toer

Roglic finishte in een tijd van acht minuten en vier seconden en met een gemiddelde snelheid van 55,8 kilometer per uur. De Sloveen was drie seconden sneller dan de Duitser Marcel Kittel. Diens landgenoot Maximilian Schachmann, die net als Kittel rijdt voor Quick-Step Floors, werd derde.

Timo Roosen (Lotto-Jumbo) was op de vijfde plaats de beste Nederlander en Moreno Hofland (Lotto Soudal) werd achtste.

Roglic, die over enkele weken ook van start gaat in de Ronde van Frankrijk, toonde zich dik tevreden met zijn overwinning. "Dit is mijn laatste stap in de voorbereiding op de Tour. Ik kom net terug van een hoogtestage in de Sierra Nevada. Dan is het altijd even afwachten hoe mijn lichaam daarop reageert. Deze tijdrit was een belangrijke test en ik ben blij dat die goed is verlopen", aldus de 27-jarige Roglic.

Door zijn zege gaat Roglic donderdag in de leiderstrui van start. Er staat dan een etappe van Tholen naar Hoogerheide over een afstand van 187 kilometer op het programma. De 31e editie van de Ster ZLM Toer eindigt zondag met een rit over 180 kilometer van en naar Oss.

Vorig jaar ging de eindzege naar Sep Vanmarcke, die toen nog reed voor Lotto-Jumbo. Dit seizoen staat de Belg bij Cannondale-Drapac onder contract. De laatste Nederlandse winnaar was Lars Boom in 2013.