Bayern neemt Tolisso over van Olympique Lyon

Het contract van Tolisso bij Lyon, dat vorige maand door Ajax werd uitgeschakeld in de halve finale van de Europa League, liep nog tot medio 2020. Het is niet bekendgemaakt hoeveel Bayern betaalt voor de middenvelder, maar volgens Duitse media gaat het om veertig miljoen euro.

Tolisso is al de vierde aankoop van Bayern deze zomer. De club van Arjen Robben legde maandag Duits international Serge Gnabry vast. De 21-jarige vleugelspeler komt over van Werder Bremen. Niklas Süle en Sebastian Rudy werden al eerder overgenomen van 1899 Hoffenheim.

Tolisso wordt op het middenveld van Bayern mogelijk de opvolger van Xabi Alonso, die vorige maand een punt zette achter zijn loopbaan. Bayern wordt de tweede club van de 22-jarige Tolisso, die bij Lyon de jeugdopleiding doorliep en in maart debuteerde in het Franse elftal.

Ancelotti

Volgens Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge stond Tolisso hoog op de verlanglijst van trainer Carlo Ancelotti. "Tolisso was een van Carlo's wensen voor het middenveld", aldus Rummenigge bij de bekendmaking van het transfernieuws op de website van de club.

"We zijn erg blij dat hij nu binnen. De concurrentie vanuit het buitenland was groot, want het is een jonge en interessante spelers. Gelukkig heeft hij voor Bayern gekozen."

Ook Tolisso is blij met de transfer, al neemt hij wel met pijn in zijn hart afscheid van Lyon. "Ik ben Lyon dankbaar voor de prachtige tijd", aldus Tolisso. "Vanaf nu zal ik alles geven voor Bayern. Ik verheug me erop om voor een van de beste clubs ter wereld te spelen."