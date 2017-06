Heracles-spits Armenteros hoopt na doelpunt voor Zweden op stap hogerop

"Natuurlijk heb ik ambities in het leven", zegt Armenteros tegen Aftonbladet. Afgelopen seizoen was de 27-jarige aanvaller goed voor negentien treffers in de Eredivisie. Alleen Nicolai Jörgensen (Feyenoord) en Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) scoorden vaker.

"Ik houd van Heracles, maar de club weet ook dat ik graag een stap omhoog wil zetten. Ik wil het beste uit mezelf halen."

Armenteros is bezig aan zijn tweede periode in het Polman Stadion, tussen 2009 en 2012 speelde hij ook al in Almelo. Daarna vertrok hij naar Anderlecht, dat hem uitleende aan Willem II en Feyenoord. Na een seizoen bij Qarabag in Azerbeidzjan keerde de spits afgelopen seizoen terug in de Eredivisie.

Volgens Fredrik Risp, de zaakwaarnemer van de Armenteros, hebben clubs uit verschillende landen geïnformeerd naar zijn cliënt, die nog een contract tot medio 2018 heeft in Almelo.

"Vijf à zes clubs hebben concrete interesse. Dat zijn clubs uit Europa, maar ook uit Mexico en het Midden-Oosten. Een aantal heeft zich zelfs al gemeld bij Heracles. Dat zuller er na zijn treffer tegen Noorwegen alleen maar meer worden."

Broertje

Armenteros kwam dinsdag in Oslo in de 68e minuut in het veld en scoorde een kwartier later. Uit een hoekschop van Sebastian Larsson bezorgde hij Zweden met een rake kopbal een gelijkspel in het oefenduel.

"Een fantastisch gevoel", omschijft Armenteros. "Ik heb lang op mijn debuut gewacht. Als je dan ook een doelpunt maakt, is dat niet te omschrijven."

Na zijn treffer vormde Armenteros met zijn handen een hartje naar het Noorse thuispubliek. "Dat was voor mijn 15-jarige broertje, die hier op de tribune zat", verklaart hij. "We hebben dezelfde vader, maar verschillende moeders. Antonio heeft een moeder uit Noorwegen en woont hier. Dit was de eerste keer dat hij bij een wedstrijd van mij aanwezig was."