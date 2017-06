Haase strandt op Ricoh Open, Hogenkamp zonder setverlies verder

Haase liet in de eerste set vier kansen onbenut om de Rus te breken en dat kwam de Nederlander duur te staan. Bij een 4-5 stand verprutste Medvedev nog twee setpunten, maar in de tiebreak was het bij zijn vijfde kans wel raak.

In de tweede set ging Haase beter spelen. Hij kreeg in een lange zesde game (bij 3-2) loon na werken en benutte zijn vijfde breekkans van die game. Haase liep vervolgens uit naar 5-2 en trok de tweede set met een lovegame naar zich toe.

De sterke tweede set van Haase kreeg geen vervolg. In zijn eerste opslagbeurt kon de nummer 43 van de wereld twee breekkansen van de Rus wegwerken, maar in de vierde game ging het alsnog mis. Haase slaagde er een game later niet in om Medvedev terug te breken, ondanks vier breekkansen.

Medvedev liep uit naar 5-2 en kreeg op de service van Haase twee machtpoints. Die game trok Haase nog naar zich toe, maar het bleek uitstel van executie waardoor Haase net als in 2016 in de eerste ronde werd uitgeschakeld in Rosmalen.

Hogenkamp

Hogenkamp, die sinds maandag voor het eerst in haar carrière in de top 100 van de wereldranglijst staat, kwam sterk uit de startblokken in haar partij tegen Minella. De drievoudig Nederlands kampioene kreeg in haar eerste twee opslaggames geen punt tegen, maar vergat om haar opponente te breken.

Dat lukte bij 2-2 wel, maar Minella sloeg direct terug. Hogenkamp bleef bij de les en stoomde via een dubbele break door naar setwinst (6-3).

In de tweede set werd Hogenkamp direct gebroken door de nummer 82 van de wereld, maar dat herstelde ze in de volgende game. Op 3-2 plaatse Hogenkamp de beslissende break. Na iets meer dan een uur spelen, benutte ze bij 5-3 haar eerste matchpoint.

Bertens

In de tweede ronde treft Hogenkamp de winnares van de partij tussen de Duitse Tamara Korpatsch en de Kroatische Ana Konjuh, die later op dinsdag op het programma staat.

De 25-jarige Doetichemse is de tweede Nederlandse in de tweede ronde in Rosmalen. Arantxa Rus rekende maandag in de eerste af met de Hongaarse Timea Babos.

De derde Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi, Kiki Bertens, speelt dinsdagmiddag in de eerste ronde tegen de Duitse Andrea Petkovic.