Alles over Confederations Cup 2017: Ronaldo sterspeler, Duitsers onervaren

De Confederations Cup werd voor het eerst afgewerkt in 1992. De eerste drie edities vonden plaats in Saudi-Arabië. Sinds 2001 wordt het toernooi gehouden in het gastland van het WK dat het jaar daarop is. Met uitzondering van 2003 in Frankrijk, toen werd het toernooi eenmalig gehouden terwijl het nog drie jaar duurde tot het volgende WK.

De deelnemende landen zijn de kampioenen van de zes continentale voetbalbonden: Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oceanië, Europa plus de regerend wereldkampioen en het gastland.

De winnaar van dit jaar zal in ieder geval niet hetzelfde land zijn als de afgelopen drie edities. Brazilië neemt namelijk voor het eerst sinds 1995 niet deel aan het toernooi. In 2013 versloegen de Brazilianen Spanje in de finale met 3-0.

Het FIFA-toernooi winnen is volgens de statistieken geen goed nieuws. Nog nooit veroverde het land dat de Confederations Cup won het daaropvolgende WK. Het toernooi begint komende zaterdag om 17.00 uur met het duel tussen gastland Rusland en Nieuw-Zeeland.

Brazilië winnaar Confederations Cup 2013

Duitsland

Wereldkampioen Duitsland treedt allerminst met de sterkste selectie aan. Zo ontbreken spelers als Thomas Müller, Mats Hummels, Toni Kroos en Mesut Özil, maar is er wel plaats voor Amin Younes. De Ajacied maakte tot voor kort nog nooit deel uit van de Duitse selectie.

Naast Younes zijn Sandro Wagner, Kerem Demirbay (beiden Hoffenheim), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) en Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) nieuwkomers bij Duitsland.

Bondscoach Joachim Löw kiest bewust voor een onervaren ploeg. "De spelers die dit seizoen veel wedstrijden gespeeld hebben, bereiken op een gegeven moment hun limiet. Ik kan begrijpen dat ze in Rusland andere verwachtingen hadden, maar ze zullen onze sterspelers volgende zomer zien."

"Het is gewoon logisch om met deze selectie te gaan", vervolgt Löw. "Het kan ons volgend jaar al helpen, of misschien over drie jaar. Op een dag wordt de Confederations Cup belangrijk voor degenen die het toernooi hebben gespeeld."

De Portugese bondscoach Fernando Santos neemt wel een zo sterk mogelijke ploeg mee naar Rusland. Ook Cristiano Ronaldo maakt deel uit van de selectie, ondanks een lang seizoen bij Real Madrid.

Portugal werd afgelopen zomer voor het eerst Europees kampioen door Frankrijk in de finale met 1-0 te verslaan. Van de elf spelers die in de basis begonnen in die finale, zitten er nu negen bij de selectie.

Duitsland

Chili

Chili neemt voor het eerst deel aan de Confederations Cup. De Chilinen hebben de deelname te danken aan de winst van de Copa América in 2016. In de finale werd Argentinië na strafschoppen verslagen.

Bij de Chilenen zijn de grote namen als Alexis Sanchez (Arsenal) en Arturo Vidal (Bayern München) gewoon van de partij. In de groepsfase komt Chili Australië tegen. Beide landen speelden tijdens het WK 2014 ook tegen elkaar in de poule. Destijds won het Zuid-Amerikaanse land met 3-1.

Kameroen, met Ajacied André Onana in de selectie, deed in 2003 en 2005 mee aan het toernooi. In 2003 werd het evenement opgeschikt door een tragisch incident. Marc-Vivien Foé, speler van Kameroen, zakte door een hartstilstand ineen tijdens de halve finale tegen Colombia. Kort daarna stierf de middenvelder.

Eredivisie

Naast Younes en Onana (Ajax) zijn Andrés Guardado (Mexico, PSV), Ryan Thomas (Nieuw-Zeeland, PEC Zwolle) en Ajdin Hrustic (Australië, FC Groningen) als Eredivisie-spelers actief op het toernooi. Ook Hector Moreno (Mexico, PSV) staat nog tot 1 juli onder contract in Nederland, maar heeft al getekend bij AS Roma.

Tamati Williams speelt in de Jupiler League bij RKC Waalwijk en komt uit voor Nieuw-Zeeland.

Winnaars Confederations Cup

1992: Argentinië

1995: Denemarken

1997: Brazilië

1999: Mexico

2001: Frankrijk

2003: Frankrijk

2005: Brazilië

2009: Brazilië

2013: Brazilië

Poule-indeling

Groep A

Rusland (Gastland WK 2018)

Nieuw-Zeeland (Winnaar OFC Nations Cup 2016)

Portugal (Winnaar EK 2016)

Mexico (Winnaar CONCACAF Cup 2015)

Groep B

Kameroen (Winnaar Afrika Cup 2017)

Chili (Winnaar Copa América 2016)

Australië (Winnaar AFC Asian Cup 2015)

Duitsland (Winnaar WK 2014)

Speelschema

17 juni, 17.00 uur: Rusland–Nieuw-Zeeland (Sint-Petersburg)

18 juni, 17.00 uur: Portugal–Mexico (Kazan)

18 juni, 20.00 uur: Kameroen–Chili (Moskou)

19 juni, 17.00 uur: Australië–Duitsland (Sochi)

21 juni, 17.00 uur: Rusland–Portugal (Moskou)

21 juni, 20.00 uur: Mexico–Nieuw-Zeeland (Sochi)

22 juni, 17.00 uur: Kameroen–Australië (Sint-Petersburg)

22 juni, 20.00 uur: Duitsland–Chili (Kazan)

24 juni, 17.00 uur: Mexico–Rusland (Kazan)

24 juni, 17.00 uur: Nieuw-Zeeland–Portugal (Sint-Petersburg)

25 juni, 17.00 uur: Duitsland–Kameroen (Sochi)

25 juni, 17.00 uur: Chili–Australië (Moskou)

28 juni, 20.00 uur: Halve finale 1A–2B (Kazan)

29 juni, 20.00 uur: Halve finale 2A–1B (Sochi)

02 juli, 14.00 uur: Derde/vierde plaats (Moskou)

02 juli, 20.00 uur: Finale (Sint-Petersburg)