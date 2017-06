Arantxa Rus verslaat Babos in eerste ronde Ricoh Open

Rus neemt het in de tweede ronde op tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Tsjechische Andrea Hlavackova en Yaroslava Shvedova uit Kazachstan.

De 26-jarige Rus werd met een wildcard toegelaten op de Ricoh Open. In 2012 en 2010 wist de mondiale nummer 183 eveneens de laatste zestien te bereiken.

De geboren Delftse maakte tegen Babos een goede indruk. De linkshandige speelster kreeg in de eerste game direct kansen om de nummer 36 van de wereld te breken, maar Babos sloeg bij 2-3 als eerste toe. Rus overleefde bij 3-5 een setpunt, brak terug, maar moest met 5-7 alsnog het eerste bedrijf aan Babos laten.

In de tweede set kwam Rus beter in het duel. Ze benutte haar eerste breekkans in de derde game en liep via een nieuwe break uit naar 5-2. Ondanks een 0-40 achterstand pakte Rus ook de achtste game van het tweede bedrijf waardoor ze die met 6-2 won.

De beslissende derde set lag enkele malen kort stil vanwege de regen, maar dat deerde Rus niet. Ze zette haar niveau uit de tweede set door en kwam via een dubbele break op 4-0. Babos kwam terug tot 4-3, maar Rus sloeg bij haar eerste matchpoint direct toe.

Bertens

Kiki Bertens (met Demi Schuurs) en Robin Haase (met Dominic Ignlot) komen later op maandag in actie in het dubbelspel. In het mannenenkelspel speelt Tallon Griekspoor maandagmiddag tegen de Canadees Vasek Pospisil, die op de ATP-ranking terug te vinden is op de 81e positie.

De enkelpartijen van Haase, Bertens en Richel Hogenkamp staan voor dinsdag op het programma. Bertens, die door haar vroege uitschakeling op Roland Garros is afgezakt naar de 27e plaats op de wereldranglijst, speelt tegen de Duitse Andrea Petkovic. Haase treft Daniil Medvedev uit Rusland. Voor Hogenkamp wacht Mandy Minella uit Luxemburg.