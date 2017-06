Schippers denkt dat race bij FBK Games sneller was dan in Rome

Schippers won de 100 meter in Hengelo in een tijd van 11,08 seconden. Daarmee was ze negen honderdsten langzamer dan in Rome, waar ze eveneens met de zege aan de haal ging.

"Het verschil zat hem in de wind", verklaarde de regerend wereldkampioene op de 200 meter na afloop voor de camera van NUsport. "Ik denk dat het een stuk snellere race was dan in Rome."

Schippers was blij met de steun van de toeschouwers in Hengelo. "Geweldig, dat enthousiasme en dat publiek", zei ze. "Heel erg leuk."

Naast de 100 meter liep de 24-jarige Utrechtse ook de 4x100 meter estafette, waar ze samen met Eefje Boons, Naomi Sedney en Jamile Samuel de tweede tijd liep: 43,02. "Dat is wel lekker, drie wedstrijden in een week is behoorlijk."

Gevoel

Eerder deze week liet Schippers weten dat ze onder haar nieuwe trainer Rana Reider haar snelheid wil verbeteren, waarbij ze volgens haar coach "het gevoel moet krijgen met de race".

"Ik moet de snelheid voelen tijdens het lopen. Het is een kwestie van een bepaalde race lopen en als het goed is komt dat gevoel er uiteindelijk", legde ze uit.

Schippers ziet de wereldkampioenschappen atletiek van komende zomer in Londen als haar hoofddoel van dit seizoen. "Dat duurt nog even", lachte ze.