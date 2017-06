Balende Verstappen: 'Het hele seizoen is al ruk'

"Dit is balen. Helemaal ruk", zei een teleurgestelde Verstappen na afloop van de race bij Ziggo.

De coureur van Red Bull Racing wilde na een bocht accelereren toen zijn bolide er plotseling mee ophield. "Alle power viel weg. Ik wilde van het gas gaan, maar alles viel weg. Ik kon zelfs niet communiceren", liet hij weten.

Het is al de derde keer dat hij dit seizoen uitviel. Eerder wist hij de race niet uit te rijden in Bahrein en Spanje. "Het hele seizoen is het al ruk", baalde Verstappen.

De Limburger kende wel een uitstekende start, waarbij zich opwerkte van de vijfde naar de tweede plaats. "Het is enorm balen als je tweede ligt. De start was super, mijn beste start ooit bij Red Bull."

Enorm klote

"Dat ging allemaal goed, maar ik heb alleen nog steeds niks", vervolgde hij. "Dus dat is enorm klote."

Bij het aansnijden van de eerste bocht schampte Verstappen de voorvleugel van de Ferrari van Sebastian Vettel, die daardoor beschadigd raakte. Dat deerde hem niet. "Dan had hij maar eerder moeten remmen."

Hij dacht dat een podiumplaats haalbaar was geweest als hij niet was stilgevallen. "Ik lag op de tweede plaats, maar ik had mijn positie vast kunnen houden", vertelde hij. "Als het minder had uitgepakt, was ik derde geworden."

Verstappen bleef ondanks zijn uitvalbeurt in Canada zesde in het kampioenschap.