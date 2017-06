Emotionele Nadal noemt tiende titel op Roland Garros 'ongelooflijk'

"Het is lastig om te praten, maar wat ik sowieso kan zeggen is: dank je", begon Nadal zijn speech bij de prijsuitreiking. "Mijn Frans is normaal al niet zo goed en nu helemaal slecht, vanwege alle emoties."

De Mallorcaan was eerder in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 de sterkste in Parijs. Hij is de eerste speler die tien keer de verovert op eenzelfde Grand Slam-toernooi.

"Het is ongelooflijk om op zo’n manier ‘La Decima’ te veroveren", vervolgde hij. "Het is moeilijk te beschrijven, maar elke keer als ik hier terugkom is heel speciaal."

Nadal ziet Roland Garros als het belangrijkste toernooi in zijn carrière. "Het gevoel dat ik heb als ik hier in Parijs op de baan sta, valt niet te vergelijken met mijn gevoel bij andere toernooien."

Onbeschrijfelijk

De nummer vier van de wereld verloor tijdens het toernooi slechts 35 games. "Ik doe mijn best op alle toernooien, maar het gevoel dat ik hier heb is onbeschrijfelijk. De zenuwen en de adrenaline die ik op deze baan krijg zijn onmogelijk te vergelijken."

Nadal bedankte vervolgens bijna iedereen, onder wie zelfs de receptionistes van het Grand Slam-toernooi. Ook voor zijn oom Toni Nadal, die eind dit seizoen na 27 jaar stopt als zijn coach, had hij een goed woordje over.

"Mijn oom is al bij me sinds mijn derde", zei hij. "We werken al lang samen en zonder hem had ik hier nooit tien titels veroverd."

Tot slot bedankte hij ook het publiek. "Ik voel de steun als ik op deze baan speel. Jullie hebben voor altijd een plekje in mijn hart."