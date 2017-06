Volleyballers ook te sterk voor Egypte in World League

Nadat de eerste twee sets met 17-25 en 19-25 verloren gingen, trok Oranje de volgende drie sets met 25-11, 25-18 en 15-10 naar zich toe. Wouter ter Maat zorgde voor 26 punten.

Zaterdag waren de volleyballers met 3-0 te sterk voor gastland Tsjechië. Een dag eerder werd Portugal met 3-1 verslagen.

Nederland is actief op het tweede niveau van de World League en staat na zes wedstrijden tweede met twaalf punten. Slovenië gaat met vijftien punten aan kop.

De equipe van Vermeulen was de World League vorige week in Ankara begonnen met een overwinning op Egypte, gevolgd door nederlagen tegen China en Turkije.

Volgend weekend is de laatste speelronde van de groepsfase in Den Haag. Nederland moet in de top drie eindigen voor een plek in de Final Four, die van 23 tot en met 25 juni op het programma staan.