Herlings eindigt als tweede bij MXGP-wedstrijd in Rusland

In het eindklassement moest Herlings alleen Clément Desalle voor zich dulden. De Belg eindigde de eerste race als derde en won de tweede manche.

Zijn zege in de eerste manche was voor Herlings alweer zijn vierde overwinning van het seizoen. Eerder won hij beide races in Letland en een manche in Duitsland.

Glenn Coldenhoff, de tweede Nederlander in deze klasse, werd negende in het eindklassement. Na zijn twaalfde plaats in de eerste race kwam hij in de tweede manche als zesde over de finish.

In het kampioenschap klom Herlings met 291 punten naar de vierde plaats. De Italiaan Antonio Cairoli gaat met 381 punten aan de leiding.

Onderuit

Herlings ging in de eerste race in Rusland het beste om met de natte omstandigheden. Met een voorsprong van bijna twintig seconden bleef hij Cairoli voor.

Herlings ging in de tweede manche onderuit in de eerste bocht en hervatte de race vanaf de negentiende positie. Uiteindelijk passeerde hij nog elf andere coureurs.