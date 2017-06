Dovizioso ook in Spanje sterkste in MotoGP, bijrol Bendsneyder in Moto3

Dovizioso verwees wereldkampioen Marc Marquez (Honda) uit Spanje naar de tweede plek, op ruim drie seconden van de winnaar.

Zijn landgenoot Dani Pedrosa, eveneens op een Honda, eindigde als derde met een achterstand van bijna zeven tellen op Dovisiozo.

WK-leider Maverick Viñales kwam voor eigen publiek in Spanje niet verder dan de tiende plek. Hij gaf op zijn Yamaha ruim 24 seconden toe op Dovizioso, die vanaf de zevende plek was gestart en in de laatste tien rondjes het verschil maakte.

Zijn illustere landgenoot Valentino Rossi moest op zijn Yamaha genoegen nemen met de achtste plaats.

In de WK-stand is het verschil tussen Viñales en Dovizioso nog maar zeven punten. Marquez staat derde op 23 punten van zijn leidende landgenoot.

Bendsneyder

In de Moto3-klasse moest Bo Bendsneyder genoegen nemen met een bijrol. De Nederlandse KTM-coureur finishte als vijftiende.

Bendsneyder was ook als vijftiende van start gegaan op het circuit de Catalunya. De zege ging naar de Spanjaard Joan Mir, die al drie keer eerder dit seizoen de snelste was.

De Italiaan Romano Fenati eindigde als tweede, gevolgd door de Spanjaard Jorge Martin. Mir verstevigde met zijn zege in Barcelona zijn leidende positie in het WK-klassement. Hij maakt na dit seizoen de overstap naar de Moto2.

In de Moto2-klasse was Alex Marquez de sterkste. De jongere broer van Marc Marquez was de Italiaan Mattia Pasini te snel af. De Zwitser Thomas Lüthi eindigde als derde. De Italiaan Franco Morbidelli, die in Barcelona als zesde eindigde, behield de leiding in de WK-stand.