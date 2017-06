Kickbokser Holzken verliest titelgevecht tegen Doumbé

Doumbé werd door drie van de vijf juryleden tot winnaar van het gevecht uitgeroepen en behield zo zijn wereldtitel.

De 24-jarige Fransman nam de titel eind vorig jaar over van Holzken. De Nederlander was sinds 2013 in het bezit van de titel en verdedigde deze zes keer met succes.

Doumbé begon goed aan het gevecht en werd in de eerste drie ronden tot winnaar verkozen. Holzken knokte zich terug en was volgens de jury de sterkste in de vierde ronde, maar zijn wederopstanding kwam te laat.

In de laatste ronde moest de kickbokser uit Helmond Doumbé knock-out slaan om nog kans te maken op de overwinning. Hij kreeg de titelverdediger wel tegen de grond met een draaitrap, maar dat bleek niet voldoende.

Holzken was tot eind vorig jaar vier jaar lang ongeslagen in Glory.