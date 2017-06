Polsstokhoogspringer Vloon met Nederlands record naar WK

De 23-jarige atleet uit Krommenie voldeed met een hoogte van 5,85 meter ruim aan de WK-limiet. Hij moest een hoogte van 5,70 meter bedwingen om zich te plaatsen.

Vloon verbeterde met zijn sprong bovendien het Nederlands record. Dat was sinds 2004 in handen van Rens Blom, die destijds in Zaragoza tot een hoogte van 5,81 meter kwam.

De wereldkampioen polsstokhoogspringen van 2005 feliciteerde Vloon met het nieuwe Nederlands record. "Vloon verplettert mijn Nederlands record, gefeliciteerd. Wat een sprong", schreef Blom op Twitter.

Vloon zal in Londen voor de tweede keer in zijn carrière meedoen aan een groot toernooi. Hij deed vorig jaar ook mee aan de EK atletiek in Amsterdam, waar hij met een sprong van 5,35 meter strandde in de kwalificaties.

De WK atletiek vinden van 4 tot en met 13 augustus plaats in de Britse hoofdstad.