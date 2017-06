Verstappen gematigd tevreden na vijfde plek in kwalificatie

"Vanmorgen was de balans van de auto best wel goed", zei Verstappen, die vond dat er nog wat verbeterd kon worden aan zijn Red Bull, bij Ziggo.

"We hebben nog een paar dingen veranderd, maar dat was niet helemaal top", vervolgde hij. "Helaas konden we dat in de kwalificatie niet meer aanpassen."

Verstappen had naar eigen zeggen vooral problemen met de rembalans van zijn bolide. "De auto remde anders en dat was niet goed."

Hij moest Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen voor zich dulden in de kwalificatie.

Te snel

Hamilton pakte voor de 65e keer in zijn carrière pole position en evenaarde daarmee Ayrton Senna. "We wisten dat vooral Mercedes en Ferrari te snel zijn voor ons in de kwalificatie", liet Verstappen weten.

De Limburger mikt zondag op de vijfde plaats in de race. "Ik weet niet of we snel genoeg zijn om ze te volgen. Het is morgen het belangrijkste om de vijfde plek te behouden."

Verstappen weet nog niet of hij zondag al vroeg in de race een pitstop zal maken. "Dat gaan we nog even bekijken", besloot hij.

De Grand Prix van Canada gaat zondag om 20.00 uur van start.