Volleyballers verslaan ook Tsjechië in World League

Oranje kreeg in de eerste set nog de meeste tegenstand van de Tsjechen: 25-19. De volgende twee sets werden beide met 25-15 gewonnen. Wouter ter Maat zorgde voor negentien punten.

Een dag eerder werd al met 3-1 van Portugal gewonnen. Zondag is Egypte de laatste tegenstander van het tweede speelweekend.

Nederland is actief op het tweede niveau van de World League en staat na vijf wedstrijden vierde met tien punten. Slovenië (twaalf punten uit vijf duels), Slowakije (twaalf uit zes) en Australië (elf uit zes) nemen de eerste drie plekken in.

De volleyballers waren de World League vorige week in Ankara begonnen met een overwinning op Egypte, gevolgd door nederlagen tegen China en Turkije.

Volgende weekend is de laatste speelronde van de groepsfase in Den Haag. Nederland moet in de top drie eindigen voor een plek in de Final Four, die van 23 tot en met 25 juni op het programma staan.