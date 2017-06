Ostapenko noemt titel op Roland Garros 'droom die uitkomt'

"Ik kan het niet geloven'', jubelde Ostapenko na haar overwinning. "Ik ben pas twintig jaar en win nu al Roland Garros. Het is geweldig om hier te spelen.''

De nummer 47 van de wereld is de eerste ongeplaatste speelster die Roland Garros wint in de 'Open Era'. "Ik heb hier geen woorden voor”, vervolgde ze. “Het is een droom die uitkomt. Ik ben zo gelukkig."

Voor Ostapenko betekende het haar eerste Grand Slam-titel in haar carrière. Ze speelde bovendien haar eerste finale op dit niveau. Dankzij haar toernooizege klimt ze naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst.

Ostapenko had geen last van zenuwen tegen Halep, de nummer vier van de wereld. "Ik wist dat Simona een geweldige speelster is, maar ik probeerde agressief te spelen. Daardoor viel alles mijn kant op. Ik knokte voor elk punt."

Teleurgesteld

Halep verzuimde door haar nederlaag de eerste plaats op de wereldranglijst over te nemen van Angelique Kerber. "Ik ben teleurgesteld dat ik niet heb kunnen winnen", liet ze na afloop weten. "Maar het was een geweldige partij."

De 25-jarige Roemeense voelde zich niet helemaal fit in de eindstrijd. "Ik had tijdens de finale last van mijn maag", vertelde ze. "Dus misschien was ik er niet klaar voor om het toernooi te winnen."

Halep verloor voor de tweede keer in haar carrière de finale van Roland Garros. Drie jaar geleden moest ze haar meerdere erkennen in Maria Sharapova. "Het is een zware dag, maar ik blijf hard werken en erin geloven. Misschien win ik de volgende keer wel."