Ostapenko stunt met zege op Halep in finale Roland Garros

Voor Ostapenko betekende het haar eerste Grand Slam-titel in haar carrière. De huidige nummer 47 van de wereld speelde bovendien haar eerste Grand Slam-finale.

Ostapenko, die dankzij haar titel naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst stijgt, is de opvolgster van Garbine Muguruza. De Spaanse liet zich tijdens deze editie in de vierde ronde verrassen door de Française Kristina Mladenovic.

Halep miste de kans om de eerste positie op de wereldranglijst over te nemen van Angelique Kerber, die al in de eerste ronde van Roland Garros strandde. Als de Roemeense het toernooi in Parijs had gewonnen, had ze maandag voor het eerst in haar loopbaan de WTA-ranglijst aangevoerd.

Tevens verloor Halep voor de tweede keer in haar carrière de finale van Roland Garros. Drie jaar geleden bereikte de nummer vier van de wereld eveneens de finale op het Franse gravel, maar toen moest ze haar meerdere erkennen in Maria Sharapova.

Voortvarend

Ostapenko begon voortvarend aan de partij en nam direct een break voorsprong. Halep herstelde het evenwicht een game later.

Op 2-2 forceerde de Letse opnieuw een break, maar ook die kon ze niet vasthouden. In de tiende game leverde ze opnieuw haar service in en verloor de eerste set.

Halep leek in het tweede bedrijf op weg naar de overwinning toen ze een 3-0 voorsprong nam, maar Ostapenko knokte zich terug en won vier games op een rij.

De 27-jarige Roemeense bracht de stand nog terug tot 4-4, maar kwam een derde break niet meer te boven. Ostapenko, die in de gehele partij evenveel winners als onnodige fouten (54) sloeg, serveerde de set zonder problemen uit.

Halep liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en kwam in de beslissende set met 3-1 voor. Ostapenko vocht zich echter opnieuw terug en won liefst vijf games op een rij. Na iets meer dan twee uur maakte ze de partij op haar eerste matchpoint af.