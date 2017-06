Robben probeert zege Zweden positief te bekijken voor Oranje

Zweden gaat na zes speelrondes met dertien punten aan de leiding in groep A. Frankrijk bezet met evenveel punten de tweede plaats, maar heeft een minder doelsaldo. Oranje staat met tien punten derde.

"Ik had gehoopt dat Frankrijk zou winnen, maar je kan het ook positief bekijken", zei Robben na afloop van het duel met Luxemburg bij de NOS.

"Nu kunnen we nog eerste worden in de groep", vervolgde de aanvoerder, die voor het openingsdoelpunt zorgde in De Kuip. "We hebben het nog in eigen hand, maar het wordt wel moeilijker."

Robben noemde de 5-0 overwinning op Luxemburg dik genoeg. "We moeten de tijden vergeten dat we met dubbele cijfers winnen. Dit is gewoon goed."

Positief

De volgende WK-kwalificatiewedstrijd van Nederland is op 31 augustus tegen Frankrijk. "De opgave is om in Frankrijk te winnen", aldus de aanvaller. "We kunnen heel pessimistisch doen, maar we moeten gewoon positief blijven."

"We moeten zorgen dat we aan het begin van het seizoen gelijk scherp en er klaar voor zijn. Misschien kunnen we wel voor een klein verrassinkje in Parijs zorgen."

Robben was ook lyrisch over Wesley Sneijder, die met zijn 131e wedstrijd voor Oranje het recordaantal interlands van Edwin van der Sar verbeterde.

"Ik heb met hem zoveel meegemaakt", vertelde hij. "Niks dan lof voor de speler Sneijder, maar zeker ook voor de mens. Hij is heel belangrijk geweest voor Oranje."

Robben mocht Sneijder na afloop van de wedstrijd tegen Luxemburg in de kleedkamer een cadeau overhandigen. "Hij heeft een gesigneerd shirt en een mooie gouden schaal gekregen met al zijn interlands. Ik ben heel erg trots dat ik hem dat mocht overhandigen."