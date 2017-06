Nadal verwacht 'zeer lastige finale' tegen Wawrinka op Roland Garros

Nadal versloeg vrijdag bij de laatste vier Dominic Thiem eenvoudig in drie sets. In de andere halve finale was Wawrinka in vijf sets te sterk voor Andy Murray.

"Het zal een zeer lastige finale worden en ik zal op mijn best moeten spelen", liet Nadal na afloop van zijn partij tegen Thiem weten.

De nummer vier van de wereld is onder de indruk van het spel van Wawrinka. "Ik ben bezig aan een fantastisch toernooi, maar Stan speelt uitzonderlijk goed."

Nadal kan voor de tiende keer in zijn carrière Roland Garros winnen. Hij won het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar eerder in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.

Ultieme uitdaging

Wawrinka kijkt uit naar finale op het Franse gravel. "Tegen Nadal spelen op gravel is de ultieme uitdaging", aldus de Zwitser. "We weten allemaal hoe goed hij is op deze ondergrond."

"Daarnaast kan het zijn tiende eindzege worden”, vervolgde Wawrinka. "Dat zal ongetwijfeld een extra motivatie voor hem zijn."

De nummer drie van de wereld heeft naar eigen zeggen een goede dag nodig om Nadal te verslaan. "Het zal ervan afhangen hoe ik mij op de baan voel en hoe goed mijn backhand is."

Wawrinka kan Roland Garros voor de tweede keer in zijn carrière te winnen. Twee jaar geleden schreef hij het toernooi in Parijs voor het eerst op zijn naam.

De finale tussen Nadal en Wawrinka staat zondag om 15.00 uur op het programma.