Wawrinka bereikt finale Roland Garros na zege op Murray

Voor Wawrinka wordt het zijn tweede eindstrijd op het gravel in Parijs. Twee jaar geleden schreef hij het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar op zijn naam door in de finale Novak Djokovic te verslaan.

Wawrinka nam met zijn overwinning bovendien revanche voor zijn nederlaag van vorig jaar. Toen moest hij in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in Murray. De Schot verloor vorig jaar de finale van Roland Garros van Djokovic.

Wawrinka kan in de Franse hoofdstad zijn vierde Grand Slam-toernooi in zijn carrière winnen. Naast Roland Garros schreef hij in 2014 de Australian Open op zijn naam en won hij vorig jaar de US Open.

In de finale neemt Wawrinka het zondag op tegen de winnaar van de partij tussen Dominic Thiem en Rafael Nadal. De Oostenrijker en de Spanjaard, die Roland Garros negen keer won, spelen later op vrijdag tegen elkaar.

Setpoint

In de openingsset waren beide spelers behoorlijk aan elkaar gewaagd. Wawrinka zorgde op 4-3 voor de eerste break van de partij, maar Murray herstelde een game later. De Zwitser verspeelde in de tiebreak een setpoint, waarna de Brit op 7-6 wel toesloeg.

Ook in het tweede bedrijf ging het tot en met 3-3 gelijk op. Daarna won Wawrinka, die in de gehele partij liefst 87 winners sloeg, drie games op een rij.

De nummer drie van de plaatsingslijst nam in de derde set direct een break voorsprong: 3-0. Murray liet zich hierdoor niet van de wijs brengen, knokte zich terug en trok de set naar zich toe.

Het vierde bedrijf verliep volledig volgens service, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin maakte Murray een eerste mini-break nog ongedaan, maar kwam hij een tweede niet meer te boven.

Voor de nummer een van de wereld betekende het setverlies bovendien de genadeklap. Wawrinka liep in de vijfde set in een mum van tijd uit naar 5-0 en maakte de partij na vier uur en 38 minuten af op zijn eerste matchpoint.